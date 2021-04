Pedro Nuno Santos e Siza Vieira em pé de guerra

Pedro Nuno Santos lidera a ‘ala esquerda’ maioritária no PS e minoritária no Governo. Pedro Siza Vieira, da ‘ala direita’ e não militante, assume-se como número 2 no Executivo de António Costa. Os dois estão em rota de colisão no Governo e quase nem se falam. Dizem um do outro o que Maomé não dizia do toucinho. Primeiro-ministro não cede e obriga-os a trabalhar na mesma equipa.

por João Amaral Santos e Sónia Peres Pinto

Pedro Nuno Santos e Pedro Siza Vieira são os dois ministros com mais peso político no Governo de António Costa. O primeiro porque é o mais forte candidato à sucessão de António Costa como secretário-geral do PS, liderando a chamada ‘ala esquerda’ do partido e contando com uma vastíssima base de apoio no aparelho socialista, tanto a nível nacional como nas estruturas distritais e concelhias. O segundo porque, embora independente, foi subindo na hierarquia do Executivo, ascendendo a número dois com a saída de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Do núcleo de amigos e de pessoas da mais estrita confiança do primeiro-ministro, Siza Vieira está associado à ‘ala direita’ que é claramente maioritária no Governo de António Costa, mas é minoritária entre os militantes socialistas.

O confronto entre estas duas correntes no interior do PS já tinha sido evidente no último Congresso do partido, em que Pedro Nuno Santos fez levantar a plateia e obrigou António Costa a lembrar que ainda está para vir o tempo em que entregará os papéis para a reforma.

Em 2018, Fernando Medina era tido como o mais provável concorrente contra Pedro Nuno Santos na próxima corrida à sucessão de Costa, mas o congresso demonstrou a sua evidente desvantagem em relação ao atual ministro das Infraestruturas, e neste momento, a ‘contagem de espingardas’ continua a ser claramente desfavorável ao presidente da Câmara da capital – e daí ter começado a desenhar-se uma terceira hipótese, que tem vindo a fortalecer-se com o tempo e uma maior exposição pública: a da atual líder parlamentar, Ana Catarina Mendes.

