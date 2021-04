Marcelo tem encontro marcado com o país às 20h para falar sobre possível fim do estado de emergência

Recorde-se que o Presidente da República disse, há 20 dias, esperar que o estado de emergência não continuasse para além de abril, dependendo dos dados da covid-19 no país.

Marcelo Rebelo de Sousa vai falar, esta terça-feira, ao país às 20h00.

O Presidente da República está, desde as 10h00 de hoje, a participar, por videoconferência, na 20ª sessão sobre a situação epidemiológica no país com os especialistas e políticos, entre os quais o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e todos dirigentes dos partidos.

Após esta sessão, o chefe de Estado irá reunir-se a partir das 15h00 com todos os partidos políticos com assento parlamentar, contudo sem especificar em que formato se realizarão os encontros – virtual ou presencial. Habitualmente Marcelo tem feito audiências aos partidos políticos por videochamada.

O 15.º e atual estado de emergência termina às 23h59 de sexta-feira, 30 de abril.