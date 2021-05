Encontrada droga na fuselagem de avião da TAP na Venezuela

Foi detetada droga na fuselagem de um avião de carga da TAP na Venezuela. A notícia foi avançada pela RTP e entretanto confirmada ao Nascer do SOL.

O produto estupefaciente foi encontrado por cães pisteiros, esta quarta-feira, quando o aparelho se preparava para partir em direção a Lisboa.

"A TAP confirma que o voo exclusivamente cargueiro Caracas – Lisboa de 5 de maio foi cancelado, estando as autoridades locais a conduzir as investigações relativas a produtos de eventual natureza estupefaciente, que terão sido encontrados no porão de carga, numa ação de controle de segurança obrigatória da aviação civil da responsabilidade da Guarda Nacional Bolivariana", revela a companhia aérea num comunicado a que o Nascer do SOL teve acesso.

"Os três tripulantes deste voo cargueiro encontram-se no hotel e a TAP está a prestar toda a colaboração e informações às autoridades locais", acrescenta.

Segundo a RTP, a Polícia Judiciária confirmou que a droga apreendida é cocaína.

