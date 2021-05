MEL. A direita é federável?

O MEL rejeita a intenção de ser o aglutinador de uma federação da Direita e diz que a Convenção do final do mês servirá sobretudo para fomentar o diálogo entre forças políticas que excluem soluções totalitárias. Rui Rio percebeu finalmente que não tem em António Costa um amigo. Virar-se-á agora para a Direita?

por Henrique Pinto de Mesquita

Apesar de a organização do MEL rejeitar qualquer ideia que a coloque com um papel ativo numa possível federação da Direita, um olhar sobre os convidados facilmente dá a entender que, se tal for para acontecer, ali serão dados os primeiros passos. Quando questionada, a organização, na pessoa de Paulo Carmona, é clara: «Federação? Nem à Direita, nem à Esquerda, nem nada! Existem outros movimentos, como o de Miguel Morgado, que querem federar as Direitas. Nós não queremos federar ninguém: queremos juntar-nos contra quem é contra a liberdade», declarou ao Nascer do SOL.

Considerando a polémica que paira à volta da Convenção de 25 e 26 de maio, será seguro dizer que os incansáveis esforços da organização para que o MEL não ficasse associado à Direita foram em vão. Alinhado com a organização, Miguel Pinto Luz (orador no dia 25) partilha da ideia de que o MEL não tenciona ser motor de federação alguma. «O objetivo do MEL não é uma federação das Direitas mas sim um diálogo inicial acerca de como a Direita se deve organizar no futuro», explicou ao Nascer do SOL.

Apesar de ficar vincada a posição da organização quanto à falta de intenção em ser motor federador, fica também sublinhada a ideia de que o MEL servirá para diálogo – diálogo esse do qual muitas vezes surgem amizades, sobretudo quando alguém como Rui Rio parece agora procurar amigos à Direita, depois de desfeitas as ilusões quanto a um possível entendimento com António Costa.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.