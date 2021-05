A maçada de Israel é querer levar às últimas consequências um princípio bíblico e pouco cristão, que é o do ‘olho por olho, e dente por dente’.

Enquanto persistir nisso, pode continuar a usar a força desproporcionada que indigna todo o Mundo, mas dificilmente conseguirá viver em paz. Os israelitas que elegem esta gente, lá saberão porque o fazem, mas seguramente não é para terem uma vida simpática ou agradável.

Será tudo isto apenas para Natanyhahu ter apoios suficientes para formar governo? Porque numa Guerra, perdem sempre todas as partes envolvidas. Mesmo que uma delas sofra mais baixas e a outra as inflija em maior número, todas as partes acabam por sofrer. O ideal é evitar as guerras e fazer a paz. Mas parece que isso exige muita coragem à parte aparentemente mais forte. Em Israel, o político que esteve mais empenhado na paz acabou morto pela sua gente antipaz, que pelos vistos só ganhou com isso.

Vamos ver o que dura este cessar-fogo.