Idade da reforma sobe em 2022

Apesar da pandemia, a idade de acesso à pensão de velhice vai subir, em 2022, para 66 anos e sete meses. O Instituto Nacional de Estatística confirmou, a sua estimativa para a esperança média de vida aos 65 anos, mesmo com o aumento da mortalidade causado pela pandemia.

«A esperança de vida aos 65 anos, no período 2018-2020, atingiu 19,69 anos para o total da população. Aos 65 anos, os homens podem esperar viver 17,76 anos e as mulheres 21,11 anos, o que corresponde a um aumento de, respetivamente, 0,06 e 0,11 anos, relativamente a 2017-2019. Nos últimos dez anos, a esperança de vida aos 65 anos aumentou 1,02 anos para os homens e 1,08 anos para as mulheres», disse o gabinete de estatística.

Recorde-se que além do fator de sustentabilidade, as reformas antecipadas implicam um corte de 0,5% por cada mês antecipado em relação à idade legal de reforma. E no Orçamento de Estado para este ano terminou o fim do fator de sustentabilidade para os pensionistas dos regimes especiais que pediram a pensão em 2019.