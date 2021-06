Circulação dos comboios da Fertagus condicionada durante esta quarta-feira

A circulação dos comboios da Fertagus será afetada, esta quarta-feira, pela greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP). A empresa prevê que apenas 25% dos horários serão cumpridos, com vários períodos de interrupção ao longo do dia.

"Devido a greve da IP - Infraestruturas de Portugal - a circulação dos comboios da Fertagus irá realizar-se amanhã [quarta-feira], dia 02 de junho, de forma condicionada", pode ler-se num comunicado da empresa.

A empresa de serviço de transportes “lamenta esta perturbação ao nível da circulação da qual é, no entanto, alheia e sugere a utilização de transportes alternativo", apontou.

A CP – Comboios de Portugal também já avisou para eventuais ocorrências de “perturbações significativas” dos serviços.

A greve dos trabalhadores da IP tem como objetivo reivindicar o aumento dos salários e o cumprimento do acordo de trabalho, causando assim “perturbações significativas” no movimento de comboios.

"No exercício do dever indeclinável que lhes assiste na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores que representam, vem a plataforma de sindicatos com representatividade na empresa Infraestruturas de Portugal S.A. e nas suas participadas [IP Engenharia, IP Património e IP Telecom] [...], comunicar que enviou um aviso prévio de greve, com início às 00:00 e término às 24:00 do dia 02 de junho de 2021", confirmaram, em comunicado, os sindicatos.