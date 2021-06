João Miguel Tavares: "Costa vai ser o primeiro-ministro mais tempo em exercício"

por Ana Maria Simões

Desde Marcelo a Costa, passando por Adão e Silva e ficando um pouco mais na recente polémica que envolve o cronista, que se vê a si mesmo como jornalista, com o historiador, e também cronista, José Pacheco Pereira, eis o resultado de uma entrevista que João Miguel Tavares fez questão que fosse tida como um debate entre entrevistadora e entrevistado, talvez porque um e outro, mais coisa menos coisa, fazem faz parte da mesma tribo urbana – mesmo que o truculento cronista insista que não faz parte de nenhuma tribo, ou melhor, faz, daquela tribo que gostaria que Pedro Passos Coelho voltasse a ser o primeiro-ministro de Portugal. Nessa impossibilidade, João Miguel Tavares admite que António Costa é o melhor primeiro-ministro «disponível».

É pai de quatro filhos – ‘o povoador’, como lhe chamou recentemente Ricardo Araújo Pereira -, é escritor, guionista, jornalista, comentador, empresário e historiador. E vamos começar por aí. O que tem trazido para o debate público, além da sua opinião sobre as pessoas que dizem coisas, e, algumas delas, historiadores?

O ponto é exatamente esse, é comentar pessoas que dizem coisas e gostar que as pessoas possam dizer coisas livremente e sem sentir que cai sobre elas uma espécie de censura, que não tem a ver com o debate livre de ideias mas com uma série de preconceitos que são atirados à cara das pessoas, ou mesmo ensinados nas escolas, e que são tidos, no espaço público, como uma verdade absoluta. Na verdade, não sou historiador, e a sua pergunta parte de um pressuposto que evidentemente renego, o que sou, aquilo que é a minha atividade profissional, é jornalista. Há muita gente que se incomoda por eu assinar como jornalista no final dos textos de opinião, mas, e na verdade, sou jornalista, não quer dizer que os textos de opinião sejam jornalismo, naquilo que é o sentido, digamos assim, mais tradicional do termo, entendido no sentido de alguém que escreve notícias e que tem obrigação de estar a ouvir os dois lados, isso não existe num artigo de opinião, mas existe um desejo de olhar para um mundo com honestidade intelectual, e sem pertencer a tribos. Embora a pertença a uma tribo é uma coisa que me é frequentemente atribuída, mas, e a meu ver, de forma profundamente injusta.

Não pertence à tribo da direita liberal?

Nego isso se se estiver a fazer uma leitura séria daquilo que eu sou, ou seja, podemos pertencer a um espaço ideológico, que ainda por cima tem muito a ver com o país e com a época em que vivemos, mas até isso eu recuso como um absoluto, porque acho que aquilo que são as nossas convicções ideológicas, em termos de direita ou de esquerda, vem muito da geografia e divergem muito quando olhamos para o tempo em que vivemos, ou seja, estão relacionadas com o tempo em que vivemos e no espaço em que vivemos, sou de direita liberal em Portugal em 2021. Não acredito que o fosse há 50 anos, e, muito provavelmente, não seria assim que me classificaria nos Estados Unidos da América. Quanto à questão do historiador, evidentemente não sou historiador, a sua pergunta pressupõe uma espécie de julgamento de autoridade, mas aí, e como não sou político, não poderia falar sobre política ou como não sou sociólogo, não poderia falar sobre sociologia. Nós somos aquilo a que chamam – e quando querem desprestigiar a função – de tudólogos, e faz algum sentido, porque quem escreve nos jornais, e escreve três vezes por semana, está constantemente a escrever sobre coisas e sobre coisas acerca das quais não tem um profundo conhecimento. Aliás, quem escreve nos jornais, quem é jornalista, não percebe profundamente de coisíssima nenhuma sobre o que tem de escrever. Quando muito ouve especialistas.

Comecei por aí, pelo papel de historiador, para chegar à sua mais recente picardia pública. Parece que há no João Miguel uma necessidade quase adolescente, e não o interprete como coisa má, de picar e de se picar com pessoas como, por exemplo Pacheco Pereira, que o reenviou para os bancos da escola. Na sua resposta o João Miguel decide enumerar todas as contradições do Pacheco Pereira. E é aqui que eu pergunto: o que trouxe de novo ao debate? O lado marxista do Pacheco Pereira?

É verdade que fui buscar o lado marxista e maoísta do Pacheco Pereira, mas não fui só buscar isso, quando ele entra na democracia – e foi maoísta na democracia – foi muitas coisas...

Faz uma evolução...

Não faz bem uma evolução, se quisermos simpatizar com aquilo podemos pensar que faz uma evolução, não vejo assim. Como evolução entendemos começar no ponto A e acabar no ponto B, no caso do Pacheco Pereira, e depois de ter passado pelo ponto A e B, está a voltar para trás, está a fazer uma inversão relativamente àquilo que já foi. Podemos pensar que mudamos de opinião consoante o espírito do tempo, mas tenho para mim que Pacheco Pereira muda de opinião de acordo com aquilo que são as suas simpatias pessoais das pessoas que, em cada momento, mandam no país e mandam no PSD.

Está a fazer um juízo mais moral do que intelectual. Reconhece ou não no Pacheco Pereira o historiador?

Claro que reconheço. Não só reconheço o historiador, como o Pacheco Pereira é uma pessoa que leio com muito gosto, tenho a maior admiração pelo que ele está a fazer na Marmeleira e partilho com ele o gosto pelos papéis velhos, e muito. Aí temos uma paixão comum.

Mas não teve pudor algum em o estraçalhar num artigo de opinião, sem acrescentar muito mais. Vejo-o a travar uma espécie de guerra de trincheiras onde se morre muito e se avança pouco. De que forma é que contribui para o debate público? Ou faz o que faz pelo gozo de provocar?

Não se trata de dar gozo. Trata-se do meu papel e do desempenho a minha profissão. Dá-me gozo no sentido em que gosto de desempenhar a minha profissão, sem dúvida alguma. A minha coluna no Público chama-se ‘o respeitinho não é bonito’, porque entendo que existe um problema grave de respeitinho em Portugal, e que sempre existiu. Quanto à questão do historiador ou do não historiador: sou uma pessoa que olha para o país de uma determinada maneira e que está muito relacionada com a infância que tive, o mundo de onde venho e do confronto da província com a capital – no que é uma história muito antiga – e considero que é importante o papel que desempenho na comunicação social portuguesa. Tenho uma aversão, não às pessoas específicas, mas àquilo que é a cultura intelectual lisboeta, àquilo que é uma elite lisboeta e que domina o país desde sempre. E este é o problema neste debate da questão do Estado Novo. As pessoas só olham para o facto de que estou a embirrar com o Pacheco Pereira, que já escreveu mais livros de história do que eu, já leu mais livros de história do que eu. A questão não está aí, a questão é que Pacheco Pereira atacou o Nuno Palma, que é um historiador, e é um historiador sério, aliás, muitos dos trabalhos que estão a ser atacados foram feitos por pessoas de esquerda, como o Pedro Lains...

Sabe que a relação entre o Nuno Palma e o Pedro Lains, recentemente falecido, não foi assim tão tranquila, houve crispação entre os dois, mas continue...

Não faço ideia. Mas sei que escreveram papers em conjunto sobre a temática que está aqui em causa: o analfabetismo, a questão da mortalidade infantil ou a convergência do PIB durante o Estado Novo. O Nuno Palma foi lá defender isto (à convenção do Movimento Europa e Liberdade, MEL), se ele foi lá defender isto e se há pessoas que têm outros números e outros dados, que os apresentem. Não tenho nada contra quem vier, com um trabalho académico, e disser: ‘Não, neste paper, neste trabalho académico do Nuno Palma, isto está errado, ele fez mal a contagem, o PIB não se pode ver assim; na questão do analfabetismo ele está enganado’. Não foi isso que aconteceu, o que aconteceu, após aquele colóquio, foi a destruição daquilo que é a linha de pensamento de uma pessoa em função de preconceitos que, pessoalmente, já não consigo ouvir, e, sobretudo, esta ideia que foi repetida com Nuno Palma, foi repetida com a nomeação do Pedro Adão e Silva, que é: ‘Tu não concordas com estas opiniões, logo, és um adepto do Salazar, és um fascista, está a branquear o Estado Novo’. Para isso não é preciso ser historiador, porque é o grau zero da indigência intelectual. E é isso que o Pacheco Pereira não pode vir subscrever porque é de uma desonestidade intelectual gigantesca.

Vivemos num mundo de perceções, as pessoas não leem de forma atenta e profunda...

...quem é que são as pessoas? O povo em função do olhar das elites? O povo que não atinge, voltamos ao mesmo.

Há uns dias li How nasty was Nero, really?, na New Yorker, escrito pela Rebecca Mead, em que ela defende, apoiada pelo testemunho de historiadores, que é provável que Nero tenha sido vítima de uma campanha difamatória, e onde lemos que o monstruoso imperador nem estaria em Roma quando o incêndio deflagrou, em 64 a.c., ou seja, defende um ponto de vista suportado por historiadores. Num dos seus artigos falou do debate, no domínio da História contemporânea, entre a Irene Pimental e o Duncan Simpson (sobre a PIDE e a forma como a polícia política estava integrada na sociedade portuguesa), deixe-me perguntar-lhe, leu a tese do Duncan Simpson?

Não vamos saltar de assunto em assunto. Voltamos à questão do Nuno Palma, até porque isto é uma entrevista muito conversada, estamos aqui mais num debate do que numa entrevista, e nesse nosso debate diga-me: o PIB não convergiu com a Europa durante o Estado Novo, sim ou não? Ou a mortalidade infantil não decresceu? Ou o analfabetismo não foi combatido e praticamente eliminado entre as crianças na década de 1950, 1960, sim ou não?

Em termos relativos, sim, ‘mas’. E podemos comparar o que se diz sobre o Estado Novo com o que se diz hoje quando dizemos que Portugal está na cauda da Europa, depende dos indicadores que olharmos e como os quisermos olhar.

Não, não. Não depende dos dados. Lá está! Nós podemos ter diversas interpretações, mas não podemos ter divergências sobre factos. Não sou historiador, e não sou historiador daquela época, então que venha um historiador daquele período dizer: ‘Nuno, você está errado’ (mais recentemente Rui Ramos veio dizer que está certo). Continuar a achar que o Nuno Palma tem alguma simpatia pelo Estado Novo e pelo Salazar é que não. O meu problema é, justamente, o contrário, é o que existe ainda de Estado Novo na democracia portuguesa. É o que existe de corporativismo e de salazarismo nos dias de hoje. Isso é o que me preocupa. E andam-nos a atirar à cara com as questões de branqueamento do Estado Novo, quando vivemos numa democracia corporativa em que a linha com o Estado Novo não foi quebrada.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.