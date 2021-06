António Costa reeleito secretário-geral do PS com 94% dos votos

António Costa é reeleito secretário-geral do PS com 94% dos votos dos socialistas. O adversário Daniel Adrião obteve apenas 6% dos votos.

Segundo um comunicado enviado ao Nascer do Sol, a moção do atual primeiro-ministro, “Recuperar Portugal, Garantir o Futuro”, atribuiu 908 delegados ao Congresso Nacional do PS, enquanto a moção de Daniel Adrião, “Democracia Plena”, conseguiu 18 delegados.

Tal como Costa, Elza Pais também foi eleita quase por unanimidade, com 91% dos votos para a liderança das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos, “bem como a sua Comissão Política, num sufrágio com lista única”.

Contudo, segundo o Partido Socialista, estes resultados são temporários, uma vez que foram apurados 91% das seções de voto, “faltando atribuir 161 delegados do total de 1087 delegados” ao 23.º Congresso Nacional do PS.