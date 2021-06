Temperaturas máximas vão aumentar 10 graus nos próximos dias

Pode não parecer, mas é verdade: estamos oficialmente no verão. A estação mais quente do ano começou, esta segunda-feira, pelas 4h23. Apesar de ter começado com chuva em quase todo o país, as temperaturas máximas irão aumentar cerca de 10ºC nos próximos dias.

Para hoje está previsto céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros. Segundo Paula Leitão, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sol só chegará quarta-feira.

“Hoje o céu ainda vai estar muito nublado em todo território com condições para aguaceiros, principalmente nas regiões do litoral norte e centro. A partir da tarde diminui a nebulosidade. Amanhã [terça-feira] ainda vamos ter aguaceiros fracos durante a manhã e durante a tarde há condições para aguaceiros e trovoadas nas regiões do interior norte e centro e Alto Alentejo”, disse à agência Lusa.

Estão previstas temperaturas máximas entre os 16 e os 23.º Celsius, mas, dentro de três ou quatro dias, vão aumentar cerca de 10 graus.

“Estamos a falar de uma subida gradual. Em três ou quatro dias vai a temperatura vai subir cerca de 10 graus e vamos ter novamente temperaturas acima dos 30 graus no Alentejo e a rondar os 30 nas regiões do centro”, sublinhou.