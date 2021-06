INE. Tráfego aéreo de passageiros caiu 86% em abril

Em abril deste ano, aterraram nos aeroportos nacionais 6,5 mil aeronaves em voos comerciais, tendo sido registado um movimento de 739,4 mil passageiros. Já o movimento de carga e correio totalizou 14 mil toneladas.

A estimativa foi anunciada esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que relembra que “no mês homólogo de 2020, devido à crise pandémica, não houve praticamente tráfego nos aeroportos”.

Assim, comparando com o mês de abril do ano anterior à crise pandémica, 2019, o movimento de passageiros diminuiu 86% e o movimento e o movimento de carga e correio decresceu 18,2%.

Segundo o gabinete de estatística, “considerando os passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em abril de 2021, 62,3% corresponderam a tráfego internacional (85,7% no período homólogo), na maioria provenientes de aeroportos localizados no continente europeu (52,2%)”.

Já no que diz respeito aos passageiros embarcados, 59,8% corresponderam a tráfego internacional (87,7% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (51,1%).

O INE avança ainda que, comparando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente entre janeiro e abril deste ano com igual período do ano passado, “na segunda quinzena de março, que em termos homólogos coincide com o início das restrições adotadas ao nível do espaço aéreo devido à pandemia, especificamente nos últimos dias deste mês, verifica-se uma inversão da tendência e crescimento de ambos os indicadores, que se manteve durante o mês de abril".

Acrescenta ainda o gabinete de estatística que, "contudo, estes indicadores apresentaram níveis muito baixos tendo como referência o tráfego registado no mesmo período, antes da crise pandémica”.