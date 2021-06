IL marca sardinhada no Porto com "tudo o que um São João merece!"

Apesar das criticas de "irresponsabilidade" e da sua apelidação como "Bloco de Esquerda dos betos" (António Lobo Xavier na Circulatura do Quadrado, citando 'um amigo'), a Iniciativa Liberal irá organizar uma sardinhada na véspera do dia de S. João, próximo dia 23, no Porto.

A convocatória está a ser feita nas redes sociais através de um evento organizado pela Iniciativa Liberal Porto. Já as inscrições deverão ser concretizadas através de um Google Forms que está na página do evento. O restaurante onde será a “Sardinhada Liberal” ainda está por anunciar, contudo, sabe-se que será “num restaurante no Largo da Cordoaria (coreto), na Baixa do Porto”. A organização garante “sardinhas, cerveja, fêveras, e tudo o que um São João merece!”. Está agendado para começar às 19h e terá um custo de 25€ por pessoa.

Em declarações ao Nascer do Sol, Pedro Schuller, coordenador da Iniciativa Liberal no Porto, afirma que o evento procurará “celebrar o regresso à normalidade, fazendo parte dele”. Explica ainda que será algo “entre membros e simpatizantes, ao ar livre” deixando claro que “qualquer pessoa pode ir”.

Pedro garante ainda que o evento "não é de cariz político”, tratando-se apenas de “um convívio de São João aberto a simpatizantes”. Distingue-se do evento de Lisboa no sentido em que nesse “havia um statement político” devido à “proibição clara de qualquer tipo de arraial”. Neste caso, explica, não têm "uma proibição" e, por isso, podem "fazer isto normalmente enquanto cidadãos”. Questionado sobre a “irresponsabilidade” de que foram acusados em Lisboa, Pedro rejeita trazê-la para a invicta: “isto não se irá distinguir das várias coisas que haverá na cidade. Nós estamos a fazer aquilo que qualquer cidadão pode fazer”.