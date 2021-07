Prepare-se para o calor: Temperaturas sobem a partir desta quarta-feira

Prepara-se para dias de calor. A partir desta quarta-feira, e até sexta-feira, as temperaturas vão subir em Portugal continental. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), alguns locais podem atingir os 40 graus no litoral, Vale do Tejo, Vale do Douro e interior do Alentejo.

Segundo adiantou Maria João Frada, meteorologista do IPMA, em declarações à agência Lusa, para o dia de hoje está prevista uma subida da temperatura máxima da ordem dos 4/7/8/9 graus nas regiões do litoral oeste.

“Vamos ter também hoje uma diminuição da intensidade do vento relativamente aos dias anteriores. Gradualmente as temperaturas tendem a subir também dia 15 e 16 [quinta e sexta-feira] e manter-se-ão elevadas pelo menos até dia 17 [sábado]. No dia 18 [domingo] está prevista uma descida dos valores da temperatura máxima”, explicou, destacando que, no sábado, as máximas vão variar entre os 30 e os 35 graus, mas em alguns locais vão atingir os 40 graus.

“Por isso, emitimos avisos de tempo quente inicialmente pelos distritos do litoral porque a subida hoje é no litoral, mas com a subida gradual nos próximos dias, esses avisos estendem-se às regiões do interior. Os únicos que em princípio não terão aviso serão os distritos de Faro e Setúbal”, disse a meteorologista, citada pela Lusa.

Os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Vila Real, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente entre as 10h00 de quinta-feira e as 05h00 de sábado.

A partir de domingo, as temperaturas máximas vão descer 4 a 7 graus.