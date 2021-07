Três jovens detidos por roubo no concelho de Valongo

Três jovens, com idades entre os 24 e os 28 anos, foram detidos, esta terça-feira, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), no concelho de Valongo, pelo crime de roubo.

Em comunicado, a GNR explica que, no âmbito de uma investigação, os militares “realizaram um conjunto de diligências policiais que culminaram na identificação e detenção dos suspeitos”.

Foram também efetuadas três buscas domiciliárias, das quais resultaram as seguintes apreensões: diversas armas brancas, três réplicas de armas de fogo, várias munições, três soqueiras e 200 doses de haxixe.

Os detidos, todos do sexo masculino, foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Matosinhos, para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI) e do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto.