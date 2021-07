Mulher simula rapto e usa filho de três anos para pedir resgate ao marido no Brasil

Mulher queria usar o dinheiro do marido para pagar uma dívida do cartão de crédito.





Uma mulher foi detida em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, no Brasil, por fingir o próprio rapto e do filho, de três anos, para pedir o dinheiro de resgate ao médico.

Tudo começou quando a mulher, de 43 anos, disse que ia com o filho a uma consulta médica. Horas depois, segundo a polícia brasileira, começou a mandar mensagens ao marido a dizer que tinha sido raptada e que os raptores queriam 70 mil reais de resgate [cerca de 11 mil euros]. A mulher chegou mesmo a colocar o filho a chorar ao telemóvel enquanto falava com o pai.

No entanto, a artimanha rapidamente foi descoberta. O marido entrou em contacto com a Delegacia Antissequestro, que localizou a mulher dentro de um centro comercial.

“Nós fizemos as diligências dentro do shopping e, por volta das 18h, nós a encontramos com a criança na praça de alimentação. Sem nenhum tipo de sequestro, sem estar ameaçada. Ela estava tranquilamente sentada com a criança”, disse o delegado Cláudio Góis, responsável pelo caso, citado pelo G1.

Já sob a responsabilidade das autoridades, a mulher confessou o crime.

“Nós a conduzimos até a delegacia e ela relatou que estava devendo dinheiro, tinha uma dívida muito grande em cartão de crédito, estava devendo a agiotas e teve a ideia de usar ela e o filho para tirar o dinheiro do marido e quitar a dívida”, afirmou Góis.

A mulher vai responder em tribunal pelo crime de extorsão.