Bagão Félix declara apoio a Fernando Medina

A candidatura do PS-Livre à Câmara de Lisboa, encabeçada por Fernando Medina, conta com um novo apoio de peso: Bagão Félix, antigo ministro de Governos CDS-PSD. Num pequeno texto, Bagão explica as suas razões, sobressaindo o facto de, em autárquicas, escolher “pessoas” e não “partidos”. Bagão Félix considera o trabalho de Medina “sério, competente, com sentido geracional e sensibilidade social”.

Já há quatros anos havia feito o mesmo, manifestando o seu apoio a Medina em detrimento daquele cuja área política é associado: a direita democrata cristã. Em 2017, o antigo ministro e secretário de estado foi uma das 228 pessoas que integrou a comissão de honra de Medina. Em 2021 Bagão mantém a sua escolha - alicerçado nas seguintes motivações:

“Em eleições autárquicas, escolho pessoas, não partidos. Por isso, em Lisboa, continuo a escolher Fenando Medina. Faço-o pelas provas já dadas. Mas, faço-o também por um novo mandato que aprofunde o seu trabalho sério, competente, com sentido geracional e sensibilidade social. Faço-o, ainda, porque acredito que possa tornar Lisboa mais humanizada, mais bela, mais verde, mais harmoniosa e sempre respeitadora da memória”.