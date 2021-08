"Fuja do comunismo e tenha uma vida de ouro". PSD inspira-se na vitória de Pichardo para outdoor

A conquista da medalha de ouro olímpica por Pedro Pablo Pichardo inspirou o PSD do Seixal a criar um outdoor anticomunista, apelando ao voto 'laranja' nas próximas eleições autárquicas. A campanha eleitoral dos sociais-democratas, cuja candidatura é encabeçada por Bruno Vasconcelos, tem sido marcada por cartazes publicitários, que criticam vários regimes comunistas. Veja os outdoors na fotogaleria.

Horas depois da vitória do triplista, nascido em Cuba e que se naturalizou português em 2017, o partido partilhou um cartaz publicitário no Facebook, com a seguinte frase: "Dia 26 de setembro faça como o campeão. Fuja do comunismo e tenha uma vida de ouro".

Desde 2013 que a CDU preside à autarquia seixalense e para derrubar este duradouro poder, a lista de Bruno Vasconcelos tem apostadado na comunicação através de vários outdoors, divulgados nas redes sociais, ao associar a liderança do presidente Joaquim Santos aos regimes comunistas da Venezuela e da China.

“Depois de 45 anos a comer arroz, vais votar nos mesmos de sempre? Mao, Mao, Maria”, referindo-se ao fundador da República Popular da China em 1949, através de uma política comunista conhecida por maoísmo.

Já ligado ao país liderado por dois grandes nomes do comunismo, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, o PSD apresentou o outdoor com a frase: “Achas que é bom viver em comunismo? Pergunta ao teu primo que vivia na Venezuela”.