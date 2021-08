"É a esquerda socialista que elogia ditaduras ou se recusa a condená-las"

Tornou-se conhecido do público em geral por ter dito, na convenção do Movimento Europa e Liberdade (MEL), uma espécie de heresia para a esquerda radical e não só: que durante o Estado Novo a economia portuguesa teve um crescimento acentuado, aproximando-se dos níveis europeus, até porque a herança da Primeira República foi péssima. Nuno Palma é professor de Economia na Universidade de Manchester e investigador do Instituto de Ciências Sociais e, por escrito, já que se encontra fora de Portugal, respondeu a todas as questões colocadas.

Quase três meses depois da sua intervenção no encontro do Movimento Europa e Liberdade já descobriu por que razão causou tanta polémica ter dito que durante o Estado Novo a economia e outros indicadores subiram consideravelmente, tendo-se aproximado da Europa?

Penso que existem três razões pelas quais o Estado Novo é um assunto tão polémico mesmo 50 anos depois do fim. A primeira é ter sido uma ditadura. É condenável por isso, não é preciso inventar mais: a liberdade é um fim em si. Eu sempre disse isto, inclusivamente de forma clara no MEL. A segunda razão é que 1926/33-1974 é um período ainda próximo. Cerca de metade da população portuguesa já era nascida em 1974. Outros ouviram histórias de pobreza dos pais e dos avós, ou dos media (desconhecendo como era o país antes). Quem quer saber hoje da monarquia absoluta? se mataram ou perseguiram gente? O Estado Novo ainda está historicamente ‘quente’. Quem o viveu acha-se no direito de saber definir o regime, e também existe aquilo a que João Miguel Tavares chamou a proteção de um certo território académico. Mas na verdade, quem viveu o regime tem menos objetividade. Esse regime correspondeu a um período de desenvolvimento económico para o país, mas esta evidência não bate certa com a narrativa que vários políticos querem vender sobre o desenvolvimento ter sido um resultado da democracia (e dos principais partidos agora em existência). Um truque comum é pegar em estatísticas de 1974 para mostrar que eram inferiores aos de outros países Europeus. É demagógico apenas olhar para a situação comparada em 1974 sem notar o progresso e convergência que foram anteriores à democracia. O atraso do país era muito anterior a esse regime e até diminuiu significativamente durante esse regime. Temos de ser capazes de olhar para a História de forma mais distante, mais fria, e mais honesta. Há uma terceira razão, mais sinistra: há quem goste de fingir que existem muitos mais salazaristas por aí do que é o caso. É uma distração útil para certos políticos do presente, enquanto continua o ataque às instituições independentes que tem de nos preocupar a todos (inclusivamente às pessoas de centro-esquerda moderada). O Estado Novo é um bode expiatório útil. Portugal caracteriza-se hoje por uma teia quase caricatural de conflitos de interesse com más políticas económicas, legais e regulatórias. O discurso antifascista quando aplicado a moderados como eu não passa de uma estratégia de sinalização de virtude dirigida à tribo. Serve para defenderem a continuação das políticas económicas falhadas mas de que beneficiam alguns, sujando quem os opõe com uma associação espúria à ditadura.

Acha que quem o criticou e apelidou de quase fascista é incapaz de reconhecer que durante o Estado Novo se construíram os hospitais de Santa Maria e S. João, entre outros, o aeroporto da Portela, a Cidade Universitária, ou o INE, além de escolas primárias e bairros sociais no fim dos anos 60? Não sendo, obviamente, essa constatação o branqueamento do regime ditatorial.

Existia um sistema de assistência e previdência social, que de resto foi evoluindo ao longo do tempo. Há obviamente a questão da extensão do acesso, do custo, e da qualidade. São questões complexas, mas é inegável que o caminho para o Estado Social foi gradual e com início muito anterior ao 25 de Abril. Existiam abonos de família e seguros de trabalho, por exemplo. Numa primeira fase mais corporativa existiam as Casas do Povo e de Pescadores que prestavam assistência, e depois a partir dos anos 60 já havia mais dinheiro e houve reformas, apareceu a ADSE, por exemplo. Houve depois uma grande expansão com a democracia como é evidente e natural, ainda que por vezes ainda hoje não seja cumprido o que é prometido – veja-se as listas de espera para operações ou os médicos de família em falta, já para não falar de outros aspetos relacionados com a falta de escolha e qualidade. O que é infantil é uma visão da história que defenda que Salazar queria um país pobre. O próprio termo ‘fascismo’ é historicamente incorreto como descrição do Estado Novo como regime político, e reflete o provincianismo e enviesamento político de grande parte da historiografia nacional que aceita acriticamente uma designação que tem uma motivação política. Note-se aliás que a literatura internacional, comparativa, não se refere genericamente à ditadura do Estado Novo desta forma.



