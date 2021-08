Soma e segue: Sporting vence Belenenses SAD por 2-0

Os ‘leões’ inauguraram cedo o marcador, com um golo de Gonçalo Inácio ao minuto 7. O Sporting soma agora nove pontos e divide a liderança da I Liga com o Benfica.





O Sporting venceu, este sábado, o Belenenses SAD por 2-0, num jogo da terceira jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio de Alvalade.

Os ‘leões’ inauguraram cedo o marcador, com um golo de Gonçalo Inácio ao minuto 7. Resultado que se manteve durante toda a primeira parte da partida.

Já na segunda parte, o golo também não tardou em chegar: João Palhinha marcou aos 48 minutos.

Perto do final da partida, aos 88 minutos, a equipa de Petit ficou reduzida a dez jogadores, após a expulsão de Afonso Taira por dura entrada sobre Palhinha.

O Sporting soma agora nove pontos e divide a liderança da I Liga com o Benfica, que venceu esta noite o Gil Vicente. Já o Belenenses SAD continua com zero pontos e é o último classificado.