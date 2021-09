Homem detido por cultivo de canábis em Soure. Foram apreendidas 85 plantas

Um homem de 53 anos foi detido, na quarta-feira, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Montemor-o-Velho, por cultivo de canábis no concelho de Soure, Coimbra.

A detenção ocorreu “no âmbito de uma investigação por cultivo de canábis que decorria há cerca de um mês”, na qual os militares “apuraram a localização do suspeito e deram cumprimento a cinco mandados de busca, duas domiciliárias e três em veículos”, revela a GNR, em comunicado esta quinta-feira divulgado.

No decorrer da operação foram apreendidas 104 doses de haxixe, 85 plantas de canábis, 99 vasos e seis sacos de fertilizantes.

O suspeito foi detido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Soure.

“Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Coimbra e de dois binómios de deteção de droga do Comando Territorial de Aveiro”, acrescenta a nota.