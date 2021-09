Greve dos trabalhadores da CP e IP em outubro

Os trabalhadores da Comboios de Portugal (CP) e Infraestruturas de Portugal (IP) realizarão uma greve com a duração de 24 horas no dia 08 de outubro. A informação foi veiculada, em comunicado, pelos órgãos representativos das empresas.

Em causa está o aumento dos salários de todos os trabalhadores, que tenha em conta a atualização do salário mínimo nacional, bem como a “responsabilidade e conhecimento profissional exigidos”.

Os representantes dos trabalhadores lembram que, após anos de congelamento, as atualizações salariais foram “insuficientes” e não acompanharam o crescimento do salário mínimo nacional. Por este motivo, há categorias profissionais nas duas empresas que em 2000 tinham como salário base da sua carreira um valor de 185% do salário mínimo nacional, enquanto no topo da carreira essa relação era de 235%, quando hoje é de, respetivamente, 118% e 153%.

Outra das reivindicações é a admissão de trabalhadores em falta, sendo que os trabalhadores frisam que a autorização para a contratação de um trabalhador por cada que vai para a reforma não basta para repor os quadros e manter o serviço. Os trabalhadores querem também a revisão do acordo da empresa (AE) e do regulamento de carreiras na CP, bem como a certificação dos trabalhadores ferroviários.