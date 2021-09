"Dever cívico" dos portugueses afastou discussão sobre obrigatoriedade das vacinas

António Costa elogiou, este domingo, a atitude dos portugueses face à vacinação contra a covid-19, ao comentar que a discussão sobre a vacina deve ou não ser obrigatória nunca se colocou em Portugal.

“Cada vez que abro um jornal internacional e vejo a discussão que por esse mundo vai se é necessário tornar a vacina obrigatória ou não obrigatória, se o teste deve ser obrigatório ou não obrigatório eu pasmo-me e digo, como é que é possível que num país com 10 milhões de habitantes esta questão nunca se tinha colocado, porque nunca foi necessário discutir se devia ser obrigatório porque todos sentiram que era seu dever cívico assim ser”, disse o secretário-geral do PS, num encontro com o candidato socialista à Câmara Municipal de Valongo, e atual presidente, José Manuel Ribeiro.

O também primeiro-ministro sublinhou a “forma extraordinária” como os portugueses com um “elevado sentido cívico” aderiram à vacinação.

“De facto, os portugueses mais uma vez provaram que em todos os momentos de exceção somos capazes de ser excecionais e isso tem de ser um motivo para reforçar a nossa autoestima e o nosso orgulho de sermos portugueses, é motivo de orgulho sermos portugueses”, frisou, agradecendo ainda à população portuguesa pela forma como enfrentou a pandemia, bem como aos profissionais de saúde, empresas, e profissionais da cultura.