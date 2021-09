"Já passei por tantas coisas que, se as pessoas quiserem afetar-me, têm de se esforçar"

«Desde que descobri o triplo salto, nunca mais quis fazer outra coisa», confessa Pedro Pichardo, atleta português de 28 anos que se sagrou Campeão Olímpico nos Jogos de Tóquio 2020. O jovem espera ficar em Portugal e a continuar a representar o Benfica, no entanto, deseja que as restantes modalidades sejam tão valorizadas quanto o futebol.





Começou a treinar aos seis anos. Sempre quis fazer triplo salto?

Numa entrevista anterior, disse que «aos seis anos tudo não passava de uma brincadeira», mas aos sete já treinava «corrida mais a sério». Nessa idade, ainda não sabia fazer triplo salto, só comecei a partir dos meus 14-15 anos. Comecei por conjugar o atletismo e o boxe.

Competiu pela primeira vez aos 16 anos quando viajou com o seu pai para Havana?

Costumava competir a nível regional. Aos oito anos, treinava com quem tinha dez.

Que memórias guarda desses tempos?

Boas! Antigamente, havia as cassetes e ainda tenho muitos vídeos dessa época. É bom recordar.

Já explicou que, quando era mais mais novo, queria fazer boxe ao nível da competição, mas o seu pai não permitiu. Ainda tem o ‘bichinho’ dessa modalidade?

Sim! Já aqui em Portugal, combinei treinar com um rapaz do Benfica, mas o meu pai disse-me que, nesta fase da minha vida, não convém sobrecarregar mais o meu corpo.

Normalmente, o triplo salto é encarado como uma combinação de três saltos sucessivos que terminam com a queda numa caixa de areia. Para si, este significado representa aquilo que nutre pela modalidade? É a minha vida. Desde que descobri o triplo salto, nunca mais quis fazer outra coisa. Comecei por fazer comprimento, que é só um salto, e não triplo. Ele surgiu porque tínhamos de formar uma equipa para representar a minha região e não me qualifiquei para competir no comprimento. Sentei-me num muro com o meu pai e pensámos «O que vamos fazer?» e, nesse momento, passou um senhor que chamou as crianças do triplo salto. E disse: «Vou tentar». Dessa primeira vez, consegui saltar 12,92 m. E ganhei. Ainda tenho amigos dessa equipa. Eles continuaram a querer ser atletas, mas em Cuba é muito complicado seguir esta carreira. Se não tivesse o pai que tenho, se calhar não teria atingido aquilo que atingi. A minha mãe nunca esteve vinculada ao desporto, por exemplo.