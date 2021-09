Número de estudantes inscritos no ensino superior atinge valores recorde

O último recorde de alunos inscritos no ensino superior tinha sido registado há 10 anos – no ano letivo 2010/11 – com cerca de 403 mil estudantes.





Portugal tinha quase 412 mil estudantes inscritos no ensino superior no último ano letivo de 2020/21, “um novo máximo histórico”, segundo dados divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.

Os 411.995 alunos inscritos em 2020/21 ultrapassam em 15 mil os registados no ano letivo de 2019/20, o que representa um aumento de 4% - a taxa de crescimento anual mais elevada da última década.

Em comunicado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior sublinha que estes dados “acompanham o crescimento da taxa de escolaridade do Ensino Superior da população residente entre os 30 e os 34 anos, que atingiu 45,5% no 2.º trimestre de 2021, reforçando a tendência crescente dos últimos anos”

“Mostra ainda uma evolução crescente e contínua do ciclo de expansão do ensino superior verificado desde 2015, ano em que o número de inscritos no Ensino Superior era inferior a 350 mil”, acrescenta a nota do ministério.

A nota revela ainda que 81% dos estudantes estão inscritos no Ensino Superior público, um aumento de 4% em relação ao ano anterior.

Do total de inscritos, 150 mil frequentam o ensino politécnico e 261 mil o ensino universitário.

Mais de metade – 57% - está inscrita em Licenciaturas e 16% em mestrados, enquanto “o número de inscritos em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) supera pela primeira vez os 18 mil estudantes, o que representa um crescimento de 4% face ao ano anterior e compara com os 395 inscritos em 2014/15”.

“O número de inscritos em doutoramento regista também um novo máximo, com 23544 inscritos, crescendo 8% face ao ano anterior e 22% desde 2014/15”, acrescenta.

Cerca de 60% dos inscritos escolheram áreas STEAM (Ciências, Tecnologias, Engenharia, Artes e Matemática).