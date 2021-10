Portistas preparam debandada geral do CDS-PP

Nuno Melo vai mesmo enfrentar Francisco Rodrigues dos Santos no congresso que a direção centrista deverá convocar o mais depressa possível: para o fim de novembro – apurou o Nascer do SOL. Mas em caso de derrota e confirmando-se a continuidade de Rodrigues dos Santos – o que é o mais provável, atendendo à atual correlação de forças no aparelho e sabendo-se que, com exceção de Assunção Cristas e do próprio Paulo Portas, nenhum portista saiu vitorioso de um congresso nacional centrista –, os chamados portistas estão preparados para uma debandada geral. A_começar pelo grupo parlamentar, com renúncias aos mandatos, e seguindo-se a desfiliação do partido.

Ao que o Nascer do SOL também apurou, do leque de contestatários de Francisco Rodrigues dos Santos que se preparam para deixar o partido haverá migrações em direção ao PSD e ao Iniciativa Liberal. Adolfo Mesquita Nunes, por exemplo, não obstante não ser deputado, é um dos nomes apontados a rumar aos liberais caso Chicão vença o Congresso. Já quanto a movimentações para a esquerda – pois sendo portistas consideram sempre o PSD à esquerda do CDS – é que a coisa está mais difícil: há vontade para se juntarem às fileiras alaranjadas, mas, contudo, sabendo das boas relações entre Rodrigues dos Santos e Rui Rio e até de um eventual acordo pré-eleitoral entre os dois partidos, o passo pode ser mais difícil.

Por fim, não falta também quem fale ainda na possibilidade de haver uma plataforma liberal – eventualmente embrionada pelo 5.7. ou pelo +Liberdade – que congregue nomes como Adolfo Mesquita Nunes, Carlos Guimarães Pinto ou Miguel Morgado em forma de ‘bloco de direita’, ora a atuar junto do IL, ora junto do PSD. Isto devido à nuance ideológica que estes representam: ora demasiado liberais socialmente para o CDS de Chicão, ora demasiado liberais economicamente para o PSD de Rio.

Congresso no fim de novembro

Note-se que Francisco Rodrigues dos Santos anunciou, ontem à tarde, que será recandidato ao CDS-PP. Com data do congresso ainda imprecisa, espera-se que, tal como Rui Rio, Rodrigues dos Santos queira aproveitar o momento e agendar o Congresso o mais cedo possível. O mais cedo possível é, contas feitas, o fim do mês de novembro.

Entretanto, Nuno Melo aproveitou o dia de anúncio de recandidatura de Rodrigues dos Santos para tecer críticas a esta direção pela forma como analisou os resultados das autárquicas: «Fazer de conta que os factos não são os que os números revelam, não só não resolve os nossos problemas estratégicos estruturais, como evita que os superemos com coragem».

Melo, sabe o Nascer do SOL, só não seria o rosto da oposição a Rodrigues dos Santos se houvesse outro opositor: ou seja, nunca o deixará ser coroado em congresso sem oposição.

