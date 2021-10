Luís Mira: "Onde está a democracia? O PAN tem 52 mil votos e só caçadores há 250 mil"

O secretário-geral da CAP receia que o Governo ceda a determinadas questões que têm custo zero para os cofres do Estado, mas que podem prejudicar em muito os agricultores, para fazer passar o Orçamento de Estado de 2022. Em relação à polémica em torno das estufas em Odemira, lembra que cabe ao Estado fiscalizar. E Luís Mira questiona: ‘Ainda agora deixou fugir João Rendeiro, que capacidade é que o Estado tem para tomar conta dos cidadãos? Nenhuma?’.

Como está o setor?

O nosso volume de exportação de frutas e hortícolas cresceram muito e se não fosse a pandemia acredito que no próximo ano ultrapassaria os dois mil milhões, mas mais dois anos acredito que irá ultrapassar esse valor. As exportações de frutos e hortícolas valem mais do que o têxtil e o calçado juntos.

Mas fala-se mais nos outros setores…

Se calhar é mais sexy e mais atrativo do que o nosso. Mas agora a agricultura começa a ser. As pessoas estão mais preocupadas com os alimentos e com aquilo que comem. Hoje, todos querem cozinhar, há programas televisivos de culinária, os chefs tornaram-se figuras públicas. Mas ainda não chegámos a quem produz para os chefs brilharem. E não há chef nenhum que consiga fazer um bom prato se não tiver bons produtos. Então, se calhar, quem devia ser a estrela é quem produz esses bons produtos. Acho que é uma questão de tempo até as coisas irem no sentido da origem. Há 30 anos quem é que queria ser cozinheiro? Agora há uma grande atratividade para esse tipo de função, que tinha uma carga negativa enorme, é bastante bem paga, além do mediatismo que têm. Acho que a agricultura está a fazer um caminho mais ou menos igual. Há 40 anos quem é que ia para a agricultura? Iam as pessoas que tinham pouca habilidade para fazer outra coisa, nem as famílias o desejavam porque queriam dar aos filhos outra formação. Hoje inverteu-se tudo.

Não está na moda ser-se jovem agricultor?

Acho que não está na moda. Para se ser jovem agricultor é preciso ter terra, depois é preciso ter formação. Se for ver as estatísticas, os jovens agricultores são os que têm maiores níveis de formação: 40% têm licenciatura e isso mostra bem a forma como gerem as explorações. Há consciência para a necessidade de haver uma agricultura sustentável, de preservação do solo, da água e de fazer uma gestão bastante eficiente de todos estes fatores. Ao contrário do que se quer transmitir aos cidadãos, não há nenhuma atividade que seja mais prejudicada pelas alterações climáticas do que a agricultura. Trabalhamos com o ar, água, solo e tudo o que sejam alterações climáticas, vêm-nos logo bater à porta. Quem não estiver informado nos dias de hoje não consegue ser agricultor. As pessoas com mais idade, com menos formação têm uma atividade no meio rural mas não conseguem produzir, por exemplo, para o mercado. As exigências das cadeias de distribuição não são compatíveis com o não cumprimento de regras nem com o standard de produção de alimentos do mais exigente que há no mundo. Os consumidores europeus têm acesso ao maior nível de segurança alimentar que alguma vez já existiu e, ao mesmo tempo, têm a maior desconfiança dos alimentos que comem que alguma vez também já existiu.

Fala-se muito de cultura intensiva...

A questão da cultura intensiva é igual à do chef e do cozinheiro. Ninguém quer ser cozinheiro, quer ser chef. É uma questão linguística. O PAN – e não é só o PAN – não tem conhecimentos científicos para fazer essas críticas. Os partidos políticos que atacam esse tipo de culturas não têm qualquer conhecimento técnico e científico sobre o que estão a falar. O ataque ideológico que se faz às culturas do Alqueva – que apelidam de monoculturas ou de culturas super intensivas – são questões ideológicas. Não há culturas mais adaptadas áquelas regiões do que as culturas mediterrânicas: olival, vinhas, frutas, hortícolas. Se disser que o olival tem uma gestão digital, por uma rede de sensores, as pessoas ficavam encantadas, mas é o que se passa. Aqueles olivais são regados através de sistemas com sondas no solo, contam com computadores que tomam a decisão quando é que devem ser regados e não gastam nem mais um litro de água do que precisam, nem gastam mais do uma miligrama de nutrientes do que é necessário. Depois dizem que ‘gastam muita água’, mas gastam muita água porque produzem muito. Se tenho um quilo de azeitonas, 80% é água. Não sou capaz de ter uma produção de quatro, cinco ou seis toneladas se não colocar quatro, cinco ou seis toneladas de água, pelo menos. Mas quando vou fazer as contas por quilo não é possível ser mais eficiente do que já é. É querer comparar uma decisão baseada em dados enviados por sensores com decisões que o agricultor tomava porque amanhã muda a lua. Isso acabou, não é compatível com a agricultura que se pratica nos dias de hoje.

