Armada. Parecer irregular

Votação da exoneração de Mendes Calado no Conselho do Almirantado foi irregular. Especialistas falam em violação do Código do Procedimento Administrativo. Gouveia e Melo voltou às antigas funções e vai à Madeira, Mauritânia e Espanha. Declarações de Marcelo vistas como travão.





por Felícia Cabrita e Marta F. Reis

O tema parece adormecido, mas há um incómodo latente nas fileiras militares com a forma pouco virtuosa como a cúpula da Armada lidou com o pedido de exoneração de António Mendes Calado feito pelo Governo há duas semanas. O facto de o atual Chefe do Estado Maior da Armada (CEMA), que preside ao Conselho do Almirantado, ter conduzido os trabalhos que levaram este órgão superior da Marinha a dar um parecer negativo à proposta do Executivo – tendo inclusive votado contra a sua própria exoneração – é apontado ao Nascer do SOL por fontes militares como algo que fere a legalidade do processo e a dignidade do próprio conselho, onde têm assento os vice-almirantes da Marinha.

Especialistas ouvidos por este jornal são taxativos: o ato violou o Código do Procedimento Administrativo.

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia diz ao Nascer do Sol que o parecer do Conselho do Almirantado que se opôs à exoneração do CEMA «está ferido de duas irregularidades, porque o presidente deste órgão colegial não só votou em causa própria como dirigiu os trabalhos de um assunto que apenas a ele interessava, violando assim o princípio da imparcialidade».

Paulo Otero concorda: «À luz do princípio da imparcialidade, ninguém pode participar, muito menos votar, em deliberações em relação às quais tenha um interesse direto e pessoal. Se o fizer, o ato é inválido». O professor de Direito Administrativo e Direito Constitucional admite, no entanto, que «por uma questão de aproveitamento dos atos, uma vez que a votação foi por unanimidade, transforma-se apenas numa irregularidade». Isto porque mesmo que o CEMA não tivesse participado na votação, a deliberação à partida não sofreria qualquer alteração, visto que o resto do conselho votou contra a exoneração.

Apenas Gouveia e Melo, que também tem assento no Conselho do Almirantado, não participou na votação.

Processo congelado?

Com o parecer do Conselho do Almirantado em mãos, o Governo precisaria ainda do parecer do Chefe do Estado-Maior-General d​s Forças Armadas (CEMGFA) para levar o dossiê a Conselho de Ministros e formalizar a proposta de exoneração ao Presidente da República. É assim que o processo de exoneração está definido na lei e era o caminho que estava a correr até esta semana, sem informações oficiais a confirmar em que ponto está.

No entanto, a entrevista à TVI de Marcelo Rebelo de Sousa voltou a adensar a perplexidade no meio militar, já que o Presidente da República pareceu afastar qualquer alteração eminente, falando de estabilidade e de notícias erradas sem clarificar os passos que foram dados pelo Governo, que seguiram o que está previsto na lei e que inclusivamente já são públicos, nomeadamente que, depois da proposta do Governo, o Conselho do Almirantado se pronunciou, não sendo este parecer vinculativo, e que foi pedido um parecer ao CEMGFA.

