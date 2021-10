25 de outubro 2021

PCP irá votar contra o OE 2022 e chumba proposta do Governo na generalidade

A confirmar-se o voto contra do BE, o documento tem 108 votos a favor de deputados do PS, 115 contra e cinco abstenções. Falta ainda saber o sentido de voto do partido ‘Os Verdes’, mas mesmo que os dois deputados votem a favor, seria insuficiente para aprovar a proposta do Governo na votação na generalidade.