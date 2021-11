André Ventura reeleito presidente do Chega com 94,78% dos votos

André Ventura foi, este sábado, reeleito líder do Chega. O deputado venceu o seu adversário Carlos Natal – o primeiro numas eleições para a presidência do partido – com 94,78% dos votos.

"Esta é uma votação que não deixa margem de dúvidas para aquilo que os eleitores querem para o futuro", disse Ventura, no discurso de vitória.

As eleições diretas ocorreram após Ventura se ter demitido da liderança do partido, a 1 de outubro. Em causava esteve uma decisão do Tribunal Constitucional, que deu razão ao Ministério Público e considerou que o Chega estava ilegal há mais de um ano, desde o congresso do partido em Évora.

O Congresso do partido está marcado para os dias 26, 27 e 28 deste mês, em Viseu.