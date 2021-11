Belenenses SAD pediu à Liga repetição do jogo contra o Benfica

Numa carta enviada à Direção da Liga, o clube apoia-se no do Regulamento de Competições, no qual está expresso que "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".





O Belenenses SAD revelou, esta segunda-feira, que pediu à Liga a repetição do jogo contra o Benfica, que terminou a meio no passado sábado por inferioridade numérica da sua equipa. O jogo da 12.ª jornada terminou com as águias a vencer por 7-0 ao intervalo. Sublinhe-se ainda que o clube belenense foi a jogo com apenas nove jogadores, dois dos quais guarda-redes, devido a um surto de covid-19 no plantel.

Numa carta enviada à Direção da Liga, o clube apoia-se no do Regulamento de Competições, no qual está expresso que "quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos".

"Os regulamentos não preveem expressamente o caso de um jogo ser dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, ou seja, não preveem o que deve acontecer nesse caso", pode ler-se.

O clube sublinha que “a Liga Portugal não deve homologar o resultado do Jogo, devendo designar novo jogo, ficando a Belenenses SAD disponível para acertar a data do novo jogo nos termos dos regulamentos e dos calendários de ambas as equipas”.

Leia o comunicado na íntegra:

Tendo a Belenenses SAD recebido, esta manhã, o relatório do Árbitro do Jogo, verifica-se que o Árbitro deu «(…) o jogo por terminado por inferioridade numérica da equipa visitada, no decorrer do minuto 3 do 2º tempo, (…)».

O art. 45º, n.º 4 do Regulamento das Competições Organizadas pela Liga Portugal dispõe que «quando o jogo tiver sido dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, o resultado que o mesmo registe não será homologado, sendo designado novo jogo pela Liga Portugal, salvo nos casos expressamente previstos nos regulamentos».

O Jogo foi dado por findo pelo Árbitro antes do termo do tempo regulamentar.

Os regulamentos não preveem expressamente o caso de um jogo ser dado por findo pelo árbitro antes do termo do seu tempo regulamentar, ou seja, não preveem o que deve acontecer nesse caso.

Consequentemente, a Liga Portugal não deve homologar o resultado do Jogo, devendo designar novo jogo, ficando a Belenenses SAD disponível para acertar a data do novo jogo nos termos dos regulamentos e dos calendários de ambas as equipas.