Sandra Felgueiras: "Os políticos que não gostam de ser escrutinados estão muito felizes com o fim do Sexta às 9"

Por Daniela Soares Ferreira e Vítor Rainho

Tornou-se, nos últimos anos, num dos rostos mais conhecidos da RTP, através do Sexta às 9, um programa de investigação, em que muitos políticos foram escrutinados. Elementos do Conselho Geral Independente da televisão pública chegaram a manifestar-se contra a existência do programa. Ao fim de 22 anos de RTP, e de dez de Sexta às 9, Sandra Felgueiras bateu com a porta, cansada de lutar por melhores meios para fazer o programa, segundo diz. E não confirma nem desmente que está a caminho do grupo Cofina.

Por que sai da RTP?

Saio ao fim de 22 anos com a certeza de que, para mim, esta RTP deixou de ser capaz de responder às necessidades dos portugueses. A RTP, na minha modesta opinião, deixou de ser capaz de servir o público. E só entendo uma empresa de serviço público quando esta serve única e exclusivamente o público de acordo com critérios jornalísticos óbvios e que são aferíveis por quem tem a possibilidade de o fazer e eu tinha. Saio, se quiserem, amargurada no sentido em que fiz tudo o que estava ao meu alcance para que esta missão fosse possível no interior da RTP. Reconheço e sempre defendi que é no quadro do serviço público, das suas responsabilidades, que o bom jornalismo que eu julgo representar deve ser exercido. Quando cheguei a um limite em que me pareceu impossível voltar a fazê-lo, e quando me parece evidente que só é possível fazê-lo num privado, a minha trajetória parece-me óbvia.