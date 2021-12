Pedro Roseta lidera lista de Rio para Conselho Nacional

Rui Rio já convidou os cabeças de lista aos órgãos nacionais do partido, a eleger no próximo domingo, durante o 39º Congresso Nacional do PSD, que se realizará em Santa Maria da Feira. Pedro Roseta, que foi Presidente do Grupo Parlamentar do PSD durante o Governo da Aliança Democrática liderada por Sá Carneiro, encabeça a lista para o Conselho Nacional do Partido. Rui Morais, economista, vice-presidente do PSD de Braga e Presidente da empresa Intermunicipal Braval, é o candidato à presidência da CNAF. José Silvano manter-se-á como Secretário-Geral do PSD.

Rui Rio encabeçará a lista para a Comissão Política Nacional do partido - como esperado -, enquanto Paulo Mota Pinto voltará a ser o candidato à Presidência da Mesa do Congresso. Nuno Morais Sarmento sai da Comissão Política Nacional do partido - onde era vice-presidente - e é agora candidato à Presidência do Conselho de Jurisdição Nacional.