Sites do Expresso e da SIC hackeados

Ao Nascer do SOL, o grupo Impresa confirma o ataque e garante que “estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação”.





Os sites da SIC e do Expresso estão em baixo e suspeita-se de que terão sido hackeados.

No site sic.pt aparece a informação de que “atacantes podem estar a tentar roubar informação através de sic.pt”. Nota igual à que aparece no site do Expresso. E também não é possível aceder à página web da Sic Notícias.

Questionado pelo Nascer do SOL, o grupo Impresa confirma “que os sites do Expresso e da SIC, bem como algumas das suas páginas nas redes sociais estão temporariamente indisponíveis”.

A razão? “Aparentemente alvo de um ataque informático” e, nesse sentido, o grupo garante que “estão a ser desencadeadas ações no sentido de resolver a situação”.

O ataque terá acontecido na madrugada deste domingo e ainda não foi resolvido.

Esta manhã, no site da SIC, aparecia uma mensagem com um pedido de resgate do grupo Lapsus$: “Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de ‘cloud’. Entre outros tipos de dispositivos, o contato para o resgate está abaixo”, lia-se.

A conta de Twitter do Expresso também foi pirateada, surgindo um post fixado no topo da página com o título: “Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugal”.

Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugalhttps://t.co/XJ4uX8xuMY — Expresso (@expresso) January 2, 2022

Recorde-se que este é o mesmo grupo que terá levado a cabo um ataque no dia 10 de dezembro a vários sites no Brasil: Ministério da Saúde, Portal Covid e ConecteSUS.