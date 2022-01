Debate entre Rio e Ventura? "O banha-da-cobra arrumou Rio, que estupidamente se deixou arrumar"

Foi através do Twitter que Ana Gomes fez uma análise do debate entre Rui Rio e André Ventura, que decorreu na noite desta segunda-feira, na SIC Notícias.

Para a socialista, o líder do Chega, a quem se referiu como “o banha-da-cobra”, “arrumou” o presidente do PSD. “O banha-da-cobra arrumou Rio, que estupidamente se deixou arrumar”, escreveu naquela rede social.

Mas a análise não ficou por aqui. “Rio assestou uma na testa do banha-da-cobra da extrema-direita: dizendo-lhe que ele não tem sequer autoridade no seu partido, onde autarcas viabilizam orçamentos … do PS… O banha-da-cobra acusou o toque. Mas Rio foi toca e foge, logo lhe deu escapatória”, lê-se num outro tweet da antiga eurodeputada.

Por último, Ana Gomes acabou por partilhar um tweet de Paulo Pedroso, que também fez um resumo do debate.

“Resumo do 3º debate: Rui Rio quer voltar a posicionar o PSD no centro para que o levou mas abandonou com a aventura açoriana e Ventura quer morder nos calcanhares do PSD. Mas nenhum nega perentoriamente a cambalhota necessária para se entender, se os eleitores o permitirem”, escreveu Pedroso.