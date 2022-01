Jerónimo de Sousa interrompe campanha eleitoral para ser operado de urgência

O líder do PCP vai ficar afastado da campanha eleitoral para as legislativas, agendadas para 30 de janeiro, durante 10 dias.





Notícia atualizada às 11h07

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP e candidato a primeiro-ministro nestas eleições legislativas, vai ser operado de urgência esta quarta-feira a uma estenose na carótida, avançou a SIC Notícias. O líder do partido comunista vai ficar afastado da campanha eleitoral para as legislativas durante 10 dias.

João Oliveira e João Ferreira irão substituir Jerónimo de Sousa, sendo previsto que o secretário-geral retome à atividade política a 23 de fevereiro. De notar que no debate de amanhã frente a Rui Rio será já João Oliveira a dar a cara pelo PCP.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já falou por chamada telefónica com Jerónimo de Sousa, depois de ter tomado conhecimento da urgente operação médica, ao desejar "uma rápida e boa recuperação".

"Ao tomar conhecimento da intervenção cirúrgica urgente a que Jerónimo de Sousa terá de se submeter, o Presidente da República falou telefonicamente com o Secretário-Geral do Partido Comunista Português, desejando que tudo corra bem e que possa ter uma rápida e boa recuperação, regressando logo que possível à sua importante atividade política e partidária", indicou o chefe de Estado numa nota publicada no site da Presidência da República.

Ainda assim, segundo a mesma fonte, a agenda do dia de hoje, 11 de janeiro, ainda será assegurada por Jerónimo de Sousa.