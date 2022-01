Costa vs Cotrim: Portugal "não está a crescer de forma satisfatória. É propaganda socialista"

PS e Iniciativa Liberal enfrentam-se esta noite num debate em que as divergências económicas são colocadas em cima da mesa. "É o liberalismo que pode pôr o país a voltar a crescer", frisa João Cotrim Figueiredo.





Notícia em atualização

Para encerrar a série de debates dedicados às eleições legislativas, marcadas para 30 de janeiro, António Costa, secretário-geral do PS, enfrentou João Cotrim Figueiredo, líder da Iniciativa Liberal (IL).

Questionado sobre o crescimento económico de Portugal com o Governo de António Costa, o presidente da IL começou por dizer que "é o liberalismo que pode pôr o país a voltar a crescer", ao considerar que Portugal "não está a crescer de forma satisfatória. É propaganda socialista”, elecando vários indicadores para cima da mesa: Portugal está na cauda da Europa em termos de poder de compra, produtividade, de recuperação face à pandemia (a par de Espanha) e o que menos vai crescer em 2023.

Ainda assim, Cotrim Figueiredo reconheceu que o país cresceu acima da média europeia de 2015 até 2019, mas salientou que as grandes potências europeias estavam num ciclo negativo. "Portugal está num momento de estagnação. As políticas liberais vão produzir resultados diferentes", frisou.

António Costa respondeu com uma provocação, ao dizer que Cotrim Figueiredo "finalmente" reconheceu "que o país estava a crescer antes de a pandemia começar”. “E as previsões mais conservadoras dizem que vamos crescer 5,8% este ano”, sublinhou ainda o primeiro-ministro, notando que o país "cresceu e cresceu bem" sob a sua alçada, visto que aumentou os investimentos e as exportações, de forma a diminuir a taxa de desemprego, sustentou Costa.

Mas “é preciso continuar a crescer mais”, afirmou Costa, ao apontar para as qualificações e a inovação como o caminho em direção a esse objetivo.