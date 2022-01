15 de janeiro 2022

Artur Vaz: "Se nada mudar, a falta de gestão vai ser a morte do SNS"

A PPP do Hospital de Loures chega ao fim na próxima terça-feira. O Estado nunca quis uma verdadeira parceria com o privado, diz Artur Vaz, gestor do grupo Luz, que ao fim de quase 40 anos de uma vida dedicada à gestão hospitalar encerra um ciclo com orgulho nas suas equipas e desilusão com a falta de propósito no país e com o ‘maniqueísmo’ ideológico que capturou a Saúde: ‘Quando estava à frente de um Hospital EPE era um gajo porreiro, no privado passei a ser visto como um filho da mãe’.