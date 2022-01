João Ferreira testa positivo à covid-19

João Ferreira testou esta terça-feira positivo ao SARS-CoV-2 e vai abandonar a campanha eleitoral da CDU, sendo substituído por João Oliveira nas ações desta semana. Recorde-se que os dois estavam a substituir Jerónimo de Sousa na campanha eleitoral, depois de este ter sido submetido a uma cirurgia na semana passada.

O dirigente comunista já tinha falhado a ação de campanha esta manhã, sendo substituído por Bernardino Soares, que já ia marcar presença na iniciativa como mandatário da CDU pelo distrito de Lisboa.

Assim, João Oliveira vai passar a ser o rosto da CDU até ao regresso de Jerónimo de Sousa, previsto para o final desta semana.

O secretário-geral do PCP já está a recuperar em casa, depois de ter tido alta médica na segunda-feira, e deverá retomar as iniciativas de campanha no próximo fim de semana.