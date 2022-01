Governo recomenda que eleitores confinados votem depois das 18h00

Eleitores confinados devem votar entre as 18h00 e as 19h00.





O Governo aprovou, esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, a alteração que permite que as pessoas em isolamento devido à covid-19 possam ir votar nas eleições legislativas, de 30 de janeiro, e recomendou que essas pessoas exerçam o seu direito de voto depois das 18h00,

Em conferência de imprensa, foi a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, que transmitiu a recomendação do Exectivo socialista: Os cidadãos não confinados devem votar entre as 8h00 e as 18h00 e os isolados depois.

“Em nome do Governo recomendo às pessoas que não estão infetadas que utilizem, preferencialmente, o horário entre as 8h e as 18h, e as pessoas que estão infetadas que utilizem o horário entre as 18h e as 19h”, apelou a ministra.

Questionada sobre que garantias tem o Executivo de que os infetados vão sair de casa exclusivamente para votar, Van Dunem disse que a única garantia é o “histórico de comportamento exemplar” dos portugueses ao longo da pandemia.

A ministra apelou assim ao civismo e ao cumprimento das redes de segurança, que no passado já tinham sido recomendadas, nomeadamente o uso de máscara, o cumprimento da distância de segurança e a utilização de caneta própria.

Sublinhe-se que este apelo vai de encontro ao que já tinha sido feito pelo primeiro-ministro, António Costa, que pediu um “pacto social” entre os eleitores para garantir a segurança de todos.