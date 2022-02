Carlos Alexandre arresta pensão de 15 mil euros e três imóveis de Pinho

O juiz Carlos Alexandre arrestou a pensão de 15 mil euros mensais do ex-ministro Manuel Pinho, assim como, provisoriamente, três imóveis em nome do ex-ministro, avança a CNN Portugal. O pedido tinha sido feito pelo Ministério Público.

Manuel Pinho, que se encontra em prisão domiciliária no âmbito do processo EDP, fica assim, de acordo com a estação televisiva, a viver com 2.115 euros mensais declarados.

O juiz decidiu ainda arrestar, provisoriamente, outros dez imóveis que estão em nome de Maria Alexandra Pinho, mulher do antigo governante e igualmente arguida no processo por suspeitas de branqueamento de capitais.

Recorde-se que Pinho foi constituído arguido no âmbito do caso EDP no verão de 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, quando era ministro da Economia do Governo de José Sócrates, para defender os interesses do Grupo Espírito Santo junto do Estado, nomeadamente através do favorecimento da EDP.