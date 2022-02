Vítor Ramalho: "Assistimos a um tsunami nestas eleições"

O ex-deputado socialista lamenta que partidos como o CDS e o PEV deixassem de ter representação parlamentar. Reconhece que estamos perante um Parlamento atípico e diz que o resultado de maioria absoluta do PS deve-se ‘ao mérito a quem se apresentou como candidato a primeiro-ministro e que é o líder do partido’.





Para Vítor Ramalho é imperativo que a sociedade civil intervenha neste novo ciclo político e que o país aposte verdadeiramente em desígnios nacionais. A reforma da Justiça é importante, assim como a aposta na Defesa, sem esquecer o papel dos jovens e a ligação aos países de língua portuguesa. O também presidente da UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa) recorda a sua amizade com Mário Soares e as diferenças que existem no PS.

É membro da Associação Cívica Participar +, que chamou a atenção para a importância do voto nestas últimas eleições...

A Associação Participar + é transversal e pretende integrar personalidades de vários quadrantes - religiosos, civis, políticos - mas com uma característica comum, que é a de chamar a atenção para a necessidade de estabelecer uma estratégia para o país. Todas as pessoas que foram contactadas, que fazem parte da fundação e ao todo são 25, concordaram com este objetivo. Fizemos um manifesto e realizámos três iniciativas, todas com esta ideia de analisar quais são as prioridades para o país. O primeiro e o segundo colóquio abordaram questões controversas que o país tem e como pode ultrapassá-las e o terceiro sobre a juventude. Além disso, fizemos intervenções públicas, antes das eleições. A última foi no Nascer do SOL, em que fizemos um apelo à participação, que felizmente resultou. Também foi muito positivo que tivesse existido debates extensos - em termos de quantidade - para que as pessoas ficassem muito mais informadas. Foram 30 e tal debates, constatámos que as pessoas ouviram porque tiveram uma audiência enorme. Foi muito positivo.

Acha que contribuiu para que a taxa de abstenção tenha sido mais baixa?

Exatamente e, ainda por cima, em tempos de pandemia, em que havia cerca de um milhão de pessoas confinadas. Mas a Associação Participar + vai continuar a intervir e, agora mais do que nunca, pois entendemos que se justifica realizar iniciativas do mesmo tipo.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do SOL. Já pode receber o jornal em sua casa. Saiba como aqui.