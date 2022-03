Costa faz vontade a Belém e tira Cravinho da Defesa

Augusto Santos Silva deverá mesmo deixar o Governo de António Costa para ocupar o lugar cimeiro da mesa da Assembleia da República, apesar da pressão de Belém e do interior do PS por causa da guerra na Ucrânia. João Gomes Cravinho deve suceder-lhe no MNE.





Num momento em que o mundo está de olhos postos na Ucrânia e na invasão russa, por cá António Costa já concluiu a formação do XXII Governo Constitucional, estando agora praticamente resolvidas as questões das eleições legislativas no círculo da Europa.

«Eu e o Presidente da República temos ajustado já várias vezes o calendário em função daquilo que têm sido várias das vicissitudes. Portanto, aquilo que neste momento está previsto é que a conclusão do apuramento dos resultados ocorra na próxima quarta-feira, dia 23, e que, portanto, antes de partir para Bruxelas, eu possa entregar ao senhor Presidente da República a lista dos ministros que integrarão o próximo Governo», declarou o primeiro-ministro aos jornalistas, à saída de uma reunião em Roma com os seus homólogos de Itália, Espanha e Grécia, com o objetivo de concertarposições para o Conselho Europeu de 24 e 25 de março.

