Tempestade tropical Megi faz pelo menos 42 mortos nas Filipinas

As fortes chuvas, causadas pela tempestade tropical Megi que atinguiu o centro e sul da Filipinas, mataram pelo menos 42 pessoas, informaram esta terça-feira as autoridades locais.

Marissa Miguel Cano, a porta-voz do minicípio de Bayday, a região mais atingida de Leyte, afirmou que as operações de resgate tiveram de ser interrompidas no início da noite de hoje. É "muito perigoso" continuar as buscas pelos desaparecidos com a chuva que continua a cair e, principalmente, no escuro, disse. Em redor de Bayday, pelo menos 36 pessoas morreram, 26 estão desaparecidas e cerca de 100 ficaram feridas, dizem ainda as autoridades.

Para além disso, pelo menos três pessoas morreram na província de Negros Oriental e outras três na ilha de Mindanao, situada a sul do país, reportou ainda a Agência Nacional de Gestão de Desastres.

A tempestade Megi fez com que mais de 17.000 pessoas fugissem para abrigos de emergências, depois de as suas casas terem sido inundadas, disse ainda a mesma agência.