Reembolsos do IRS já chegaram a 905 mil

O reembolso médio pago neste primeiro mês da campanha do IRS ronda os 901 euros.





A Autoridade Tributária e Aduaneira já reembolsou cerca de 816 milhões de euros desde que a campanha do IRS arrancou, em 1 de abril, com este valor a abranger 905 mil contribuintes. Os dados foram revelados pelo ministério das Finanças e diz ainda que, até agora, foram entregues mais de 2,9 milhões de declarações, das quais 42% foram submetidas através do IRS automático.

Daquelas 2,9 milhões de declarações foram liquidadas mais de 1,3 milhões, que deram origem a 905 mil reembolsos a contribuintes, no valor total de 816 milhões de euros.

Desta forma, o reembolso médio pago neste primeiro mês da campanha do IRS ronda os 901 euros.

Em paralelo, foram emitidas 136 mil notas de cobrança, num montante total de 60 milhões de euros, sendo as restantes nulas, ou seja, situações em que não há lugar nem a reembolso nem a pagamento de imposto. O prazo para os contribuintes entregarem a declaração anual do IRS arrancou em 01 de abril e termina em 30 de junho, havendo cerca de três milhões de contribuintes que podem fazê-lo usando a funcionalidade do IRS automático.