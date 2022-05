Ministério do Ensino Superior não recebeu queixas de assédio

Elvira Fortunato, ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior disse esta quarta-feira que o seu gabinete não recebeu queixas de assédio moral ou sexual.

Questionada sobre as situações deste tópico, recentemente noticiadas, a ministra, em resposta ao deputado Alexandre Poço, do PSD, que introduziu o tema, disse que "as instituições de ensino superior têm autonomia disciplinar", explicando que são os reitores e diretores que deve responder às denuncias apresentadas pelos estudantes dessas próprias instituições.

Caso o Ministério receba queixas, estas serão enviadas à Inspeção-Geral da Educação e Ciência, que também não recebeu denúncias, disse Elvira Fortunato, que afirmou que "as instituições de ensino superior são espaços de liberdade".