G7 frisa que nunca vai reconhecer fronteiras que Rússia quer impor com a guerra

Na quinta-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 iniciaram uma reunião de três dias, que conta também com a participação da União Europeia e do homólogo da Ucrânia.





Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 declararam, este sábado, que o grupo das sete economias maiores do mundo nunca irá reconhecer as fronteiras que a Rússia quer impor através da guerra na Ucrânia.

"Não reconheceremos nunca as fronteiras que a Rússia está a tentar mudar com a sua intervenção militar", afirmaram os ministros, numa declaração divulgada na sequência de uma reunião de três dias em Wangels, no norte da Alemanha.

No mesmo documento, os chefes da diplomacia pediram novamente à Bielorrússia que "pare de facilitar a intervenção da Rússia e respeite os seus compromissos internacionais".

Na quinta-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 iniciaram uma reunião de três dias, que conta também com a participação da União Europeia. De notar que também convidaram os homólogos da Ucrânia e da Moldava para este encontro.