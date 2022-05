Mulher de ex-vice-ministro de Putin gere hotel em Cascais

Um ex-vice-ministro de Vladimir Putin foi apanhado nas malhas da Operação Monte Branco, a investigação que desmantelou duas redes suíças que mantinham o maior esquema financeiro de fraude fiscal e branqueamento de capitais que operou em Portugal.

Trata-se de Andrey Dementyev, vice-ministro russo da Indústria e Energia entre 2004 e 2012, na dependência direta de Viktor Khristenko, que chegou a ser o número dois de Putin no Governo, e com quem sempre manteve relações privilegiadas.

Andrey Dementyev – que foi também sócio de uma poderosa farmacêutica russa que hoje está envolvida no fabrico da vacina russa SptuniK 5 – chegou a Portugal para investir em 2009, ainda os vistos gold não eram uma passadeira vermelha para interesses obscuros.

A saída do Kremlin levá-lo-ia a altos voos. Na sua mira estava o negócio imobiliário, tendo batido à porta do magnata Markos Leivikov, um conterrâneo, nascido como ele em Chelyabinsk, nos Urais do Sul, sendo que ambos têm um amigo comum: o poderoso Khristenko, que continuava então no poder.

Amigo do russo é sogro de Marco Galinha

Até há pouco tempo, Markos Leivikov era um ilustre desconhecido da opinião pública portuguesa. O seu nome saltou para a ribalta pela mão da deputada do BE Mariana Mortágua, na polémica travada com o dono da Global Media (grupo DN/JN/TSF), Marco Galinha, que é casado com uma filha daquele empresário russo.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas