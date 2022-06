Efemérides de 3 de Junho (2022)

1926 - António de Oliveira Salazar (1889-1970) foi nomeado pela primeira vez há 96 anos como para ministro das Finanças da Ditadura Nacional – 6 antes de ser o líder absoluto do Regime como presidente do Conselho.





1539 O explorador espanhol Hernando de Soto (1496-1542) declarou há 483 anos a Flórida pertencente ao Reino de Castela.

1926 António de Oliveira Salazar (1889-1970) foi nomeado pela primeira vez há 96 anos como para ministro das Finanças da Ditadura Nacional – 6 antes de ser o líder absoluto do Regime como presidente do Conselho.

1937 O duque de Windsor (1894-1972), antigo rei Eduardo VIII (Janeiro a Dezembro de 1936) que tinha abdicado do trono inglês para o efeito, casou-se há 85 anos com a norte-americana Wallis Simpson (1896-1986).

1946 O estilista francês Louis Reard apresentou o bikini, o novo fato de banho para a mulher, baptizado com o nome do atol dos testes nucleares dos EUA, no Pacífico.

2004 O Ministério da Educação anunciou o fecho de 803 escolas do primeiro ciclo há 18 anos, no Governo de Durão Barroso.

2018 Uma baleia morreu há 4 anos, na Tailândia, depois de ter engolido mais de 80 sacos de plástico nas águas poluídas do sul daquele país.

2021 Um administrador da NASA anunciou há 1 ano duas novas missões para estudar Vénus em 2028 e 2030.