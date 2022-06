Como funcionam as contas low-cost

Com estas contas, os clientes têm acesso a vários produtos e serviços.





Para aceder aos serviços mínimos bancários, os clientes não podem ter uma outra conta de depósito à ordem. Ainda assim, nos casos em que já é titular de uma conta à ordem, o consumidor poderá pedir, de forma gratuita, a conversão dessa conta numa conta de serviços mínimos bancários.

No entanto, nem todas as instituições disponibilizam estas contas especiais. Apenas as instituições financeiras que aderiram a este protocolo disponibilizam estas contas low-cost.

Ao terem acesso aos serviços mínimos bancários, os consumidores têm direito a um cabaz de produtos e serviços: uma conta de depósitos à ordem, um cartão de débito e a possibilidade de movimentarem a sua conta através dos vários canais do banco (incluindo o homebanking).

O consumidor poderá ainda realizar uma série de operações financeiras - depósitos, levantamentos, pagamentos de bens e serviços, débitos diretos e transferências - a partir da conta de serviços mínimos bancários.

Tudo isto a um custo reduzido, já que os bancos não podem cobrar anualmente comissões ou outros encargos que,

no conjunto, ultrapassem 1% do salário mínimo nacional.