Costa obriga ministra a interromper as férias

O verão não vai ser de descanso para Marta Temido nem para o Ministério da Saúde. Mais uma vez, as insuficiências do Serviço Nacional de Saúde (SNS) foram postas a nu e os vários casos de hospitais sem condições para assegurar o serviço de urgências, nomeadamente em Obstetrícia e Ginecologia, voltaram a colocar pressão sobre a ministra, depois dos dois anos em que foi a pandemia a não dar tréguas.

Na semana passada, quando o alarmismo em torno desta crise nas urgências hospitalares começava a ganhar mais expressividade, Marta Temido encontrava-se de férias e, ao que o Nascer do SOL apurou, o primeiro-ministro não tardou em interromper o descanso da ministra, chamou-a de volta a Lisboa, para tomar as rédeas da situação e dar a cara na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros em que a situação foi analisada. O Nascer do SOL tentou uma reação dos gabinetes de António Costa e Marta Temido, mas não obteve resposta.

Em pleno dia de Santo António, em Lisboa, Marta Temido desdobrou-se num conjunto de reuniões de emergência com a Ordem dos Médicos, com diretores clínicos de vários hospitais da região de Lisboa e com representantes dos vários sindicatos. Depois de horas de conversas, a ministra por fim apareceu à cena para uma curta conferência de imprensa, anunciando que o Governo iria avançar com um plano de contingência para o verão, sem indicar medidas efetivas.

A falta de maiores detalhes não convenceu o setor da saúde que se pronunciou por mais investimento no SNS e pela contratação de mais profissionais.

